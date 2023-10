13-Jährige aus Urexweiler Wie Bogenschützin Emma Brill über Comic-Hefte zur Weltmeisterin wurde

Legolas aus „Der Herr der Ringe“ nutzte ihn in seinem Fantasy-Universum eindrucksvoll als Waffe. Robin Hood soll ihn wie kein Zweiter beherrscht haben, um den armen Anteil der Bevölkerung zu bereichern. Auch die 13-jährige Emma Brill aus Urexweiler weiß mit dem gekrümmten Sportgerät bestens umzugehen – auch wenn sie aufgrund der Komplexität nicht auf Anhieb den Bogen raushatte. „Es gibt sehr viele Sachen, auf die man – vor allem zeitgleich – achten muss. Natürlich klappt das nicht von Anfang an perfekt. Das hat eine Zeit lang gedauert“, gesteht die Schülerin des Wendalinum-Gymnasiums in St. Wendel, die als Siebenjährige mit dem Bogenschießen begann und mittlerweile zu den Besten ihres Fachs in ihrer Altersklasse zählt – weltweit wohlgemerkt.