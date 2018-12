Der Verein wollte sich nach den Attacken auf den Teambus am 24. November durch Fans von River Plate am grünen Tisch zum Sieger im Endspiel der beiden argentinischen Topclubs erklären lassen. Das Hinspiel endete 2:2. Das Rückspiel ist nun an diesem Sonntag (20.30 Uhr/DAZN) im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid.