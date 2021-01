Basketball : Blamable Vorstellungen der Royals

Saarlouis Frauenbasketball-Bundesligist Saarlouis kassiert zwei deutliche Niederlagen.

Frauenbasketball-Bundesligist BC Saarlouis stürzt immer tiefer in die Krise. Die runderneuerte Mannschaft von Neu-Trainer Saulius Vadopalas kassierte am Freitag und am Sonntag zwei empfindliche Niederlagen und stürzte auf einen direkten Abstiegsplatz ab.