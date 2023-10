Handball Bittere Niederlagen für Homburg und Saarlouis

Einmal mehr nichts zu ernten gab es bereits am Freitagabend für die HG Saarlouis im Derby beim TV Hochdorf II. Nach drei Siegen in Folge musste sich das Team von Trainer Philipp Kessler beim Unterbau von Zweitligist Eulen Ludwigshafen mit 33:35 (13:12) beugen. Es war nicht das erste Negativerlebnis in Hochdorf in der jüngeren Vergangenheit. Wie Homburg erwischte die HG einen starken Start in ihr Auswärtsspiel, lag nach gut drei Minuten und drei frühen Toren von Topwerfer Lars Weissgerber 5:2 vorne. Später führte Saarlouis 10:6 (13.), ehe das Heimteam vor 140 Zuschauern bis zur Pause wieder herankam. Im zweiten Abschnitt eroberte Hochdorf zum 16:15 (33.) erstmals die Führung und setzte sich leicht ab.