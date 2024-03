Wintersport Recktenwald verpasst weitere WM-Medaille

Siegerin war wie im Sprint die 17-jährige Linn Kazmaier vor Leonie Walter. An diesem Samstag startet die Saarländerin im Verfolgungsrennen, zum Abschluss steht am Sonntag der Teamsprint an. Ob die junge Marpingerin, die am Stützpunkt in Freiburg lebt und trainiert, auch für das Teamrennen nominiert wird, konnte sie am Freitagabend auf SZ-Anfrage noch nicht sagen.