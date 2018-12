Bei ihrer Rückkehr musste sich die 25-Jährige gemeinsam mit Rees nur um 2,1 Sekunden dem Russen-Duo Anastasija Morozowa/Sergei Korastylew geschlagen geben. „Es ist schön, wieder zurück zu sein. Und es hat Spaß gemacht, weil wir lange Zeit um den Sieg mitkämpfen konnten“, sagte Dahlmeier, die die schnellste Laufzeit schaffte. Nun darf spekuliert werden, wann sie wieder in den regulären Weltcup zurückkehrt.

Dort müssen ihre Kolleginnen weiter auf den ersten Podestplatz des WM-Winters warten. In Hochfilzen landeten die am Schießstand fehlerfrei gebliebenen Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand und Karolin Horchler über 7,5 Kilometer auf den Rängen elf, 13 und 14. Hinz hatte als beste 52,6 Sekunden Rückstand auf die ebenfalls fehlerfrei gebliebene Wierer. Platz zwei sicherte sich die Finnin Kaisa Mäkärainen. Franziska Preuß beendete das Rennen nach zwei Schießfehlern auf Platz 28. Anna Weidel (zwei Strafrunden) kam auf Rang 46. Mit fünf Schießfehlern schaffte es Denise Herrmann als 60. gerade noch ins Feld für das Verfolgungsrennen am Samstag.

Überschattet wurde der Weltcup-Tag in Tirol von neuen Dopingvorwürfen gegen russische Athleten. In Österreich ermittelt die Staatsanwaltschaft nun erstmals konkret gegen zehn Teammitglieder, darunter Olympiasieger Anton Schipulin. Dabei geht es um angebliche verbotene Bluttransfusionen bei der WM 2017 in Hochfilzen. Die Polizei kam am Mittwoch sogar ins Teamhotel, um ein Schreiben auszuhändigen.