später lesen Biathlon Doll wird beim Weltcup in Hochfilzen Dritter Teilen

Twittern







Benedikt Doll (Breitnau) hat den deutschen Biathleten in seiner Spezialdisziplin den zweiten Podestplatz des Winters beschert. Im Sprint über 10 Kilometer in Hochfilzen (Österreich), wo der 28-Jährige im Vorjahr WM-Gold geholt hatte, landete Doll nach einer tadellosen Leistung am Schießstand 10,2 Sekunden hinter Sieger Johannes Thingnes Bö (Norwegen) auf Rang drei. sid