Dass dann Kritik kommt, hätte man sich denken können, nein müssen.

Darauf so überzogen und mit unsäglicher Wortwahl zu reagieren, ist beschämend und unsouverän. Zumal in einem Verein, in dem vor Journalisten Artikel 1 des Grundgesetzes zitiert wird. Er tat sich keinen Gefallen, noch mehr Hohn und Spott werden folgen. Eine solche Entgleisung gab es noch nie. Im Grunde gehört er suspendiert – alles andere wäre inkonsequent.

Was ihn jetzt wohl bis Sommer in den Stadien erwartet? Die Affäre mit einer 17-jährigen Prostituierten 2009, ein wohl auch körperlicher Streit mit einem Reporter im November sind schon auf dem Kerbholz. Protz-Profi statt Vorbild. Jetzt hilft dem aus kleinen Verhältnissen stammenden Ribéry nur eins: Buße tun und bereuen. Viele Millionen alleine sind halt kein Garant für gutes Benehmen.