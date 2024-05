Länderspiele in Saarlouis Zwei Länderspiele gegen Frankreich: Saarlouis ist bereit für Baseball der Spitzenklasse

Für Florian Maaß war das letzte Länderspiel auf saarländischem Boden ein prägendes Erlebnis: Am 19. Juni 2007 traf die deutsche Baseball-Nationalmannschaft im Ballpark der Saarlouis Hornets auf Australien. Die Gastgeber siegten damals mit 6:3 – und Maaß jubelte lautstark mit: „Das war ein unvergessliches Ereignis, das mich als elfjährigen Bub gepackt, fasziniert und dauerhaft an Baseball gebunden hat“, sagt der Vorsitzende und Spieler der Saarlouiser Hornets, die in der 2. Bundesliga Südwest spielen und das Tableau mit sieben Siegen und nur einer Niederlage anführen.