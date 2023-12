Olympia 2024 im Visier Geglücktes Comeback auf dem Weg nach Paris

Für jeden Athleten ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen das Nonplusultra. Aber in den Genuss, das größte aller sportlichen Spektakel im eigenen Land erleben zu dürfen, kommen die wenigsten. Für die deutsch-französische Mittelstrecken-Läuferin Sara Benfares vom LC Rehlingen könnte sich dieser Traum in wenigen Monaten in Paris erfüllen. Wenn am 2. August um 18.10 Uhr im ausverkauften Stade France vor 80 000 Zuschauern die Vorläufe über 5000 Meter stattfinden, dann könnte Benfares an der Startlinie stehen. Oder doch nicht?