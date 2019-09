Fußball : Keine Chance für die eigenen Talente

Saarbrücken Eigengewächs Lukas Quirin verlässt den 1. FC Saarbrücken wegen mangelnder Perspektive und wechselt zum FSV Mainz 05.

Die Spatzen pfiffen schon länger von den Dächern, dass Mittelfeld-Talent Lukas Quirin mit seiner Situation beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken nicht mehr richtig glücklich ist – und es einen Kontakt zum FSV Mainz 05 gibt. Am Montag wurden die Gerüchte zur Wahrheit. Quirin, in dieser Saison noch ohne Einsatz im Team von Trainer Dirk Lottner, wechselte am letzten Tag der Transferperiode von der Camphauser Straße zum Nachwuchsleistungszentrum am Mainzer Bruchweg.

Die hatte Quirin beim Tabellenführer in Saarbrücken nur bedingt. Eine Ausbildung im Unternehmen des Saarbrücker Hauptsponsors Victor’s hatte er begonnen, diese aber kurz vor der Prüfung zugunsten des Fußballs abgebrochen. Trotz größtmöglicher Freistellung ist Spielpraxis nur schwer durch Training zu ersetzen. Doch die konnte er beim FCS kaum bekommen. Die Konkurrenz im defensiven Mittelfeld ist enorm: Manuel Zeitz, Fanol Perdedaj und Kianz Froese, dazu der talentierte Rasim Bulic, der aus der Jugend von Offenbach kam und selbst auf Einsatzzeit wartet. Quirin und Bulic fehlt Erfahrung, die sie in der zweiten Mannschaft des FCS nicht sammeln können. Die spielt Bezirksliga und ist keine Alternative.

Der Sprung für Saarbrücker Talente in die eigene erste Mannschaft ist groß. Mit dem dritten Torwart Timo Wagner hat der FCS in dieser Saison gerade einmal einen einzigen Spieler aus der U19 dazugenommen. Der „vierte“ Torhüter Patrik Herbrand spielt nach dem Ende der Ausleihe an Oberligist Röchling Völklingen keine Rolle. In der jüngeren Vergangenheit haben es selbst Spieler, die in der A-Junioren-Bundesliga dabei waren wie etwa Jens Meyer (heute Landsweiler/Lebach), Jordan Steiner (Völklingen) oder Max Rupp (FV Eppelborn) nicht nach oben geschafft. Andere wie Ivan Sachanenko (zum SC Freiburg II) und jetzt Quirin haben den Verein zu Bundesliga-Reserven verlassen.