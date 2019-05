Fußball : Kartenflut und Spielabbruch beim Fußball-Aufstiegsspiel

RisSenthal Das Viertelfinalspiel der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga zwischen FSV Hemmersdorf II und SV Thailen am Mittwoch in Rissenthal wurde beim Stand von 5:4 für den FSV sechs Minuten vor Ende der Verlängerung abgebrochen.

Hemmersdorf hatte schon 3:1 geführt, ehe Thailen die Partie drehte und seinerseits mit 4:3 in Führung ging. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang dem FSV II durch einen 20-Meter-Schuss von Yannic Schell das 4:4. Thailen war zu diesem Zeitpunkt nach einer Gelb-Roten Karte in der 87. Minute nur noch zu Zehnt. In der Verlängerung brachte Schell Hemmersdorf II mit 5:4 in Führung. Danach kassierte Thailen in der 109. Minute eine Rote Karte, in der 114. eine weitere Rote sowie eine Gelb-Rote Karte.