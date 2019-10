Beachtennis : Ford Steinrausch lässt am Beach- Tennis schnuppern

Ford Steinrausch lässt am Beach- Tennis schnuppern

Saarlouis (ros) Akrobatische Hechtsprünge im weichen Sand, flotte Ballwechsel in der Luft, dazu satte Reggae-Beats bei lockerer Strand-Atmosphäre. Beachtennis ist spektakulär, mega-in und absolut cool. Die Duelle bei den Beachtennis Open in Saarlouis begeisterten im August hunderte Zuschauer – und weckten Interesse.

„Ist das schwer? Bekomme ich das auch hin?“, waren häufig gestellte Fragen an den TSV Ford Steinrausch. Dass Beachtennis keine Hexerei ist, will der Saarlouis-Open-Mitausrichter an diesem Samstag zwischen 14 und 18 Uhr auf seinen Beachtennis-Plätzen (neben Kid’s World) zeigen.