Turnier beginnt am Donnerstag : Beach Tennis in Saarlouis erhält „Grand Slam“-Status

Nicht nur Spitzenspielerin Maraike Biglmaier, hier 2019 beim Turnier in Saarlouis, weiß, dass das Beach Tennis Event in der heimlichen Haupstadt des Saarlandes eine ganz große Nummer ist.

Saarlouis Toller Erfolg für das große saarländische Beach Tennis Turnier, das in dieser Woche wieder in Saarlouis über die Bühne geht. Das Event gehört jetzt zu den größten Turnieren der Welt.

Das Konzept in Saarlouis gilt als wegweisend für die junge Sportart Beach Tennis, die vorwiegend an Stränden stattfindet. In Saarlouis wird in der Innenstadt gespielt – der Kleine Markt wurde mit viel Aufwand umgebaut, Unmengen an Sand wurden aufgeschüttet. Ebenfalls gespielt wird auf den Anlagen des TSV Ford Steinrausch, der TuS Wadgassen und des TV Griesborn. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.