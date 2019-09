Dreiband-Bundesliga : BC Elversberg und BC St. Wendel starten unterschiedlich in die Saison

Elversberg/St. Wendel Die Dreiband-Billardspieler des BC Elversberg sind am Wochenende mit einem klaren Sieg und einem Remis in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Am Samstag glückte dem siebenfachen deutschen Mannschaftsmeister mit dem 8:0 über die Bottroper BA ein perfekter Einstand.

Tags darauf trennte sich Elversberg von Aufsteiger BC Höntrop mit 4:4. „Es ist kein herausragender, aber zumindest ein guter Saisonstart“, sagte der BCE-Vorsitzende Volker Marx. Am Billardtisch blieb Marx in seinen zwei Partien jeweils siegreich. Gegen Höntrop bezwang er Matthias Meske mit 40:25, für Klaus Bosel war am Nebentisch gegen einen klasse aufgelegten Kersten Reinartz beim 20:40 dagegen kaum ein Kraut gewachsen. Der Bochumer siegte in 23 Aufnahmen und verbuchte den Tagesbestwert von elf Bällen in Folge. Danach siegte Elversbergs Ruben Legazpi 40:31 gegen den Niederländer John Tijssens, während sein spanischer Landsmann Carlos Crespo gegen Martin Spoormans (beide Belgien) nicht den besten Tag erwischte – sein 29:40 mündete in der Punkteteilung, nach der sich Elversberg mit vier Zählern vorerst auf Platz drei einreiht.