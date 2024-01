Badminton BCB ohne Topstars in der Bundesliga

Die drei Nationalspieler sind derzeit in Asien unterwegs, um auf großen internationalen Turnieren Punkte für die Olympia-Qualifikation zu sammeln. Das tut auch dringend Not, denn aktuell steht die Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer noch in den Sternen. Seidel, der gebürtige Saarländer, liegt mit seinem Doppelpartner Mark Lamsfuß (BC Wipperfeld) auf Kurs, rangiert in der Rangliste auf Platz elf von 16 möglichen Teilnehmern. Deutlich schlechter sieht es im Mixed aus, wo Lohau und Lamsfuß einige Punkte fehlen – vor allem, weil Lamsfuß wegen einer langwierigen Verletzung am Fuß beinahe vier Monate nicht spielen konnte. Auch das Damendoppel Lohau/Efler benötigt dringend noch Punkte. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es kommende Woche in Bangkok bei den Thailand Masters.