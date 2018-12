In der Johan-Cruyff-Arena brachte Robert Lewandowski (13.) den FC Bayern mit seinem siebten Tor dieser Champions-League-Saison in Führung, Dusan Tadic (61./82., Foulelfmeter) drehte das Spiel zunächst. Erneut Lewandowski (87., Foulelfmeter) und Kingsley Coman (90.) brachten die Bayern erneut in Führung, bevor Niklas Süle (90.+5) per Eigentor für den Ausgleich sorgte. Zuvor hatten Amsterdams Max Wöber (66.) und Bayerns Thomas Müller (75.) jeweils wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen.

Die Münchner treffen damit in der Runde der letzten 16, die zwischen Mitte Februar und Mitte März 2019 ausgetragen wird, auf einen Gruppenzweiten und haben in jedem Fall im Rückspiel Heimrecht.

Debütant TSG Hoffenheim hat dagegen auch am letzten Gruppenspieltag seinen Premierensieg in der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verlor am gestrigen Mittwochabend beim englischen Meister Manchester City mit 1:2 (1:1). Damit verfehlten die Kraichgauer den dritten Rang und die damit verbundene Qualifikation für die Europa League klar. Andrej Kramaric (16., Foulelfmeter) brachte den Dritten der abgelaufenen Bundesliga-Saison in Führung. Nationalspieler Leroy Sane (45.+1, 61.) drehte die Partie aus Sicht der Gastgeber, die den Gruppensieg bereits vor dem Anpfiff sicher hatten.