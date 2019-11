Basketball-Oberliga : Chaos beim TBS Saarbrücken im dritten Viertel

LUDWEILER/dudweiler Der Basketball-Oberligist verliert das Derby bei der SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous mit 56:73. Der TuS Herrensohr ist nach der 64:80-Heimniederlage gegen die TSG Heidesheim nun Schlusslicht.

Der Ausgang im Saarderby in der Basketball-Oberliga zwischen der SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous und dem TBS Saarbrücken dürfte überraschen: Die Gastgeber gewannen die Partie am vergangenen Samstag in der Ludweiler Warndthalle mit 73:56 (32:25). Sie feierten im achten Saisonspiel ihren zweiten Sieg. Während sich die Baskets vom letzten auf den drittletzten Platz vorschoben, verpassten es die Saarbrücker nach zuletzt zwei Siegen in Serie, sich weiter von der Abstiegszone zu lösen. Der TBS bleibt mit drei Erfolgen und vier Niederlagen Tabellensiebter. Mittlerweile bis auf den letzten Tabellenplatz durchgereicht wurde TuS Herrensohr nach der vierten Niederlage in Folge. Er verlor sein Heimspiel im Sportzentrum Dudweiler gegen die TSG Heidesheim mit 64:80 (28:34).