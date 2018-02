später lesen Basketball Basketballer überraschenmit zwei Siegen Teilen

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat vorzeitig die zweite Runde der WM-Qualifikation erreicht. Zwei Tage nach dem überraschenden Sieg gegen den Olympia-Zweiten Serbien gewann das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am Sonntag auch mit 87:77 (51:38) in Georgien. Erfolgreichster Werfer war Joshiko Saibou von ALBA Berlin mit 15 Punkten. Nach vier Siegen in vier Spielen hat Tabellenführer Deutschland einen der ersten drei Plätze in der Gruppe G bereits sicher. In der zweiten Runde der WM-Qualifikation werden dann vier Sechsergruppen gebildet. Die ersten Drei jeder Gruppe dürfen 2019 an der Weltmeisterschaft in China teilnehmen.