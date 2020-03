Basketball : Desaster zu Beginn, Schock am Ende

Saarlouis Die Basketballer der Saarlouis Sunkings haben gegen Kaiserslautern eine bittere Heim-Niederlage kassiert. Der entscheidende Korb fiel mit der Schluss-Sirene. Nach der Leistung in der ersten Hälfte hätten sie einen Sieg aber auch nicht verdient gehabt.

Doch es soll noch schlimmer kommen. Kaiserlauterns Aaron Anthony Reams sichert sich den Abpraller. Jeder der rund 300 Zuschauer in der Sporthalle am Stadtgarten hat sich bereits auf die Verlängerung eingestellt. Doch Reams fasst sich ein Herz und wirft aus der eigenen Hälfte Richtung des gegnerischen Korbs. Mit der Schluss-Sirene fällt der Ball ins Netz: das 79:76 für die Gäste. Der Sieg.

Die Gäste kontrollierten das Spiel und gingen mit einer 42:27-Punkte-Führung in die Halbzeitpause. Den Sunkings drohte eine Packung. Die roten Teufel stürmten zwischenzeitlich mit einem 25-Punkte-Vorsprung davon. „Die Gegenspieler standen komplett frei und konnten in aller Ruhe einnetzen“, kritisierte Dörr. „Wir haben immer wieder die gleichen Fehler gemacht“, sagte Easterling. „Das war keine Sache der Einstellung“, fand Heyd.

Erst im dritten Viertel kamen die Sunkings langsam ins Spiel – und starteten gegen Ende des Viertels eine Aufholjagd. Der Gäste-Vorsprung schmolz auf zwölf Punkte. Im letzten Viertel kochte dann die Stimmung in der Stadtgartenhalle. Die Sunkings drängten auf den Ausgleich. „Das war ein tolles Comeback. Das hätte einen Sieg verdient gehabt“, sagt Dörr. Sieben Sekunden vor Schluss brachte Filip Kamenov die Sunkings per Distanzwurf sogar mit 75:74 in Führung. Doch am Ende reichte es nicht.