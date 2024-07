Feierte zuletzt sein Bundesliga-Debüt Gebürtiger Saarbrücker wechselt leihweise zum Karlsruher SC

Den Traum vom Bundesliga-Profi hegt nahezu jeder kleine Junge, der schon mal einen Fußball in der Hand hatte. Für die wenigsten geht er dann auch wirklich in Erfüllung. Der 20 Jahre alte gebürtige Saarbrücker Bambasé Conté von der TSG Hoffenheim darf sich zumindest seit seinem Profi-Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse im vergangenen November gegen den späteren deutschen Meister Bayer Leverkusen offiziell so nennen. Sechs weitere Einsätze, meist kaum länger als zehn Minuten, kamen bis zum Saisonende hinzu.