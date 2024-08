Badminton Nach traurigem Olympia-Aus: Zwei neue Bundestrainer für Saar-Stützpunkt

Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei den Olympischen Spielen in Paris und in der vorgelagerten Qualifikation nimmt der Deutsche Badminton-Verband (DBV) strukturelle und personelle Veränderungen am „Bundesstützpunkt Elite“ in Saarbrücken vor. Ab 1. September werden John Dinesen und Mads Conrad-Petersen am Sportcampus als Bundestrainer tätig sein und Chef-Bundestrainer Hannes Käsbauer bei der weiteren Entwicklung der leistungsstärksten Spieler unterstützen.