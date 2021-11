Hylo Badminton Open : PCR-Tests für fast 100 000 Euro, 250 Millionen Zuschauer: Badminton-Turnier in Saarlandhalle beginnt heute

Der Saarbrücker Marvin Seidel (links) und Mark Lamsfuß haben sich längst in der absoluten Badminton-Weltklasse etabliert.

Saarbrücken Top besetztes Badminton-Weltranglistenturnier in Saarbrücken beginnt am heutigen Dienstag. Mehrere Weltmeister sind mit am Start.

Frank Liedke ist aktuell wahrlich nicht zu beneiden. Als Turnierdirektor der Hylo Badminton Open, die an diesem Dienstag in der Saarbrücker Saarlandhalle beginnen, hat er sowieso alle Hände voll zu tun. Da erschweren Hiobsbotschaften wie die, dass ein ICE mit 96 Spielerinnen und Spielern an Bord wegen eines technischen Defektes nicht pünktlich loskam, die Vorbereitung auf die große Veranstaltung. Schließlich müssen alle Athleten in Saarbrücken noch einen PCR-Test auf eine mögliche Corona-Infektion machen, bevor sie in die „Blase“ des Turniers dürfen. So wollen es die strengen Regeln des Badminton-Weltverbandes BWF.

Fast 100 000 Euro kosten die PCR-Tests, die im Rahmen des mit 320 000 US-Dollar dotierten Turniers über die Bühne gehen müssen. Eines der vielen Details, die für Nicht-Kundige der Badmintonszene durchaus verblüffend ist. Ähnliches gilt für die Bedeutung des Turniers für den asiatischen Markt, die für hießige Maßstäbe kaum zu greifen ist. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass die Spiele am Finalwochenende von etwa 250 Millionen Zuschauern in Asien im Fernsehen oder via Internet im Stream gesehen werden.

Info Bischmisheim siegt locker mit 7:0 gegen Jena Der Badminton-Bundesligist 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim hat seinen Platz in der Spitzengruppe der Liga gefestigt. Am siebten Spieltag gewann der BCB sein Heimspiel gegen den SV GutsMuths Jena deutlich mit 7:0. Fast alle Spiele konnte der Titelverteidiger mit 3:0 Sätzen für sich entscheiden. Lediglich das zweite Herrendoppel mit Altmeister Peter Käsbauer und Patrick Scheiel musste einen Durchgang abgeben. In der Tabelle liegt der BCB nun mit 16 Punkten auf Platz drei und damit einen Punkt hinter Vizemeister 1. BC Wipperfeld um Ex-Bischmisheimer Marvin Seidel sowie zwei hinter Überraschungsspitzenreiter SV Fun-Ball Dortelweil. Am nächsten Spieltag, der für den 20. November angesetzt ist, kann der BCB Dortelweil im direkten Duell von der Spitze verdrängen, wenn die Hessen ab 17 Uhr in der Saarbrücker Joachim-Deckarmhalle zu Gast sind.

Wenn, ja wenn sie denn gerade am Samstag, wenn die zehn Halbfinalspiele in den fünf Disziplinen Herreneinzel, Dameneinzel, Herrendoppel, Damendoppel und Mixed stattfinden. Denn Veranstalter Liedke treibt immer noch die Sorge um, ob Spielerinnen und Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und Helfer pünktlich in die Halle kommen. Die Problematik ist bekannt und wurde in den vergangenen beiden Wochen hinreichend diskustiert – parallel findet nämlich das Heimspiel des 1. FC Saarbrücken in der 3. Fußball-Liga im direkt benachbarten Ludwigsparkstadion gegen den großen Rivalen 1. FC Kaiserslautern statt (wir berichteten mehrfach). Deswegen wird die Camphauser Straße ab 10 Uhr morgens gesperrt.

Eine Verlegung des Spiels fand trotz mehrfacher Bitten des 1. BC Bischmisheim und vieler Gespräche der Beteiligten nicht statt. So muss Lied­ke nun schlicht hoffen, dass am kommenden Samstag alles glatt geht. Sauer aufstoßen dürften Kommentare von Verantwortlichen des 1. FC Saarbrücken, die offenbar von Unkenntnis über das Turnier geprägt waren. Manche Aussage wirkt gar von oben herab getroffen. Peter Müller, der Pressesprecher des FCS, sagte auf einer Pressekonferenz etwa: „Wir gehen davon aus, dass das Turnier durch die Diskussion mittlerweile so bekannt ist, dass auch der 1. BC Bischmisheim davon profitiert. Vielleicht kommt der ein oder andere Zuschauer sogar mehr. Ich weiß ja, dass in den vergangenen zehn Jahren da in der Spitze mal drei-, vierhundert Leute waren. Vielleicht werden es jetzt ja mehr – und das wünschen wir denen auch.“

Müllers frommer Wunsch in allen Ehren – ein kurzer Blick in die Historie des Turniers zeigt, dass dieser gar nicht nötig ist. Zum ersten Mal in der Saarlandhalle Weltklasse-Badminton zu sehen gab es im Oktober 1996. Damals hieß das Turnier German Open, der heutige Badminton-Weltverbandspräsident Poul-Eric Hoyer-Larsen war im Sommer in Atlanta Olympiasieger geworden und wurde in Saarbrücken überraschend „nur“ Dritter. Über 6000 Zuschauer kamen in den fünf Turniertagen, alleine 2500 am Finaltag, dem Sonntag. Zeitgleich kickte sich der FCS übrigens in der damaligen Regionalliga West/Südwest zu einem müden 0:0 gegen Eintracht Trier – vor 3000 Zuschauern. In der Startformation des FCS stand mit Paolo da Palma der heutige Physiotherapeut des 1. FC Saarbrücken. Lang, lang ist’s her.