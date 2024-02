Badminton Lohau, Seidel und Co. im Einsatz bei der Team-EM

Jeweils acht Nationen bei Frauen und Männern sind in Polen am Start. Die deutschen Frauen, bei denen mit Isabel Lohau, Stine Küspert und Linda Efler gleich drei Spielerinnen des 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim im Aufgebot stehen, treffen in Gruppe 2 auf Spanien (Mittwoch, 15 Uhr), die Niederlande (Donnerstag, 15 Uhr) und Schottland (Freitag, 15 Uhr). Die deutschen Männer um den Bischmisheimer Marvin Seidel bekommen es in Gruppe 1 an diesem Mittwoch ab 10 Uhr mit Titelverteidiger Dänemark zu tun. Die weiteren Gegner sind Gastgeber Polen (Donnerstag, 10 Uhr) und Tschechien (Freitag, 10 Uhr). Die Gruppenersten und -Zweiten erreichen das Halbfinale.