Badminton-EM Seidels Lust auf den Sommer an der Seine

Marvin Seidel liebt Badminton, daran gibt es keinen Zweifel. Doch wie das mit der Liebe so ist – sie kann auch mal weh tun. Am Dienstagabend zum Beispiel, als der 28 Jahre alte Nationalspieler des 1. BC Bischmisheim in der Saarbrücker Saarlandhalle war und bei der EM die Deutschen anfeuerte, da tat es besonders weh. Während Bjarne Geiss und Jan Colin Völker gegen ein gesetztes französisches Herrendoppel um den Einzug ins Achtelfinale kämpften – und das erfreulicherweise erfolgreich –, musste Seidel in Zivil am Spielfeldrand sitzen und zuschauen. Zur Untätigkeit verurteilt, weil sein angestammter Doppelpartner Mark Lamsfuß wegen einer Knieverletzung nicht spielen kann.