Badminton-Europameisterschaft in Nordfrankreich : Badminton: Deutsche starten mit Siegen in Team-EM

Liévin Die deutschen Mannschaften sind am Dienstag mit zwei 5:0-Siegen in die Badminton-Team-EM im nordfranzösischen Liévin gestartet. Die Damen schlugen die Slowakei, dabei siegte Isabel Herttrich vom 1. BC Bischmisheim im Doppel mit Stine Küspert gegen Martina Repiska/Katarina Vargova mit 21:12, 21:10. An diesem Mittwoch treten die Frauen im zweiten von drei Gruppenspielen um 19 Uhr gegen Portugal an.

Weiterleiten Drucken Von red/sid

Die deutschen Männer besiegten Tschechien – dabei gewann BCB-Spieler Marvin Seidel sein Doppel mit Mark Lamsfuss ebenso wie BCB-Akteur Peter Käsbauer an der Seite von Jones Ralfy Jansen – und treffen am Mittwoch um 16 Uhr auf Aserbaidschan.