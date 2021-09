Badminton-Bundesliga : Seidel siegt, Bischmisheim auch

Saarbrücken Badminton-Bundesligist gewinnt erstes Kräftemessen mit Titelkandidat Wipperfeld.

Sonntag, 15.08 Uhr, Deckarm-Halle Saarbrücken. Badminton-Nationalspieler Marvin Seidel schlägt erstmals in seiner langjährigen Heimhalle gegen seinen Ex-Club 1. BC Bischmisheim in der Bundesliga auf. Der 25-Jährige tritt mit Olympiapartner Mark Lamsfuß für den BC Wipperfeld im ersten Herrendoppel an – und hat gegen Bischmisheims neuen Dänen Frederik Søgaard und Ruben Jille mächtig viel zu tun. Sogar einen Satzball müssen Seidel/Lamsfuß im ersten Durchgang abwehren, ehe sich die BCB’ler mit 10:12 geschlagen geben. Viel einfacher wird es auch danach nicht – aber Seidel/Lamsfuß sind eingespielter und gewinnen die nächsten Sätze letztlich verdient mit 11:9 und 11:8.