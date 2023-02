Saarbrücken Badminton-Bundesligist 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim hat an diesem Wochenende zwei Heimspiele.

An diesem Samstag empfängt der Tabellendritte 1. BC Bischmisheim in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle den direkten Verfolger Union Lüdinghausen, am Sonntag ist dann der Tabellensiebte Blau-Weiss Wittorf zu Gast. Der BCB peilt zwei Siege an. Beide Spiele beginnen um 15 Uhr.