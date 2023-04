Badminton-Bundesliga Beim Heimfinale soll Titel Nummer elf her

Die Platzierung in der Abschlusstabelle will es so, dass der Hauptrundendritte Bischmisheim am Samstag im Halbfinale auf den Zweitplatzierten Dortelweil trifft. Die Hessen aus der Nähe von Bad Vilbel, erst 2021 in die Eliteklasse aufgestiegen, haben sich schnell in der Bundesliga etabliert und waren schon in ihrer ersten Saison als Zweiter vor dem BCB gelandet. Auch damals traf der BCB im Halbfinale auf Dortelweil – und setzte sich in einem denkwürdigen Krimi mit 4:3 durch. Ein Ergebnis, das Mut macht für die Neuauflage, die an diesem Samstag um 16 Uhr beginnt. Auch das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams dürfte den Saarländerinnen in bester Erinnerung geblieben sein, als der BCB Mitte März in Dortelweil mit 4:3 gewinnen konnte – und das ohne Topspielerin Lohau.