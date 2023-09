Badminton-Bundesliga Der Spagat der Topspieler des 1. BC Bischmisheim zwischen Verein und Olympia-Quali

Als Marvin Seidel Ende April in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken, seiner ehemaligen Spielstätte mit dem Badminton-Bundesligisten 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim, stand und mit ansah, wie der Pokal für den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters an den BCB ging, da war schon klar: Der Saarländer in Diensten des Finalgegners 1. BC Wipperfeld würde in der kommenden Saison wieder das Trikot des mittlerweile elffachen deutschen Meisters tragen.