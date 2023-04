Badminton Die nächste „Randsportart“ will’s wissen

Saarbrücken · Der Badminton-Bundesligist 1. BC Bischmisheim will ins Final Four, das er Ende April in Saarbrücken selbst ausrichtet.

12.04.2023, 15:15 Uhr

Die Vize-Europameisterinnen Isabel Lohau (vorne) und Linda Efler gehören zu den konstanten Punktelieferanten im Trikot des BCB. Foto: imago images/Agencia EFE/Julian Perez via www.imago-images.de

Von Mark Weishaupt Leiter Redaktion Sport

„Randsportart“. Kein schönes Wort. Schon der Klang wirkt ein wenig abfällig. „König Fußball“, das hört sich erhaben an. Handball hat viel Tradition in Deutschland, die Wintersportart Biathlon hat seit zwei, drei Jahrzehnten auch dank ungeheurer Fernsehpräsenz viele Anhänger. Daneben verblasst so vieles – Randsportarten eben.