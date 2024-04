Badminton Badminton: BCB im Final Four, EM beginnt heute

Zwei Tage vor Beginn der Badminton-Europameisterschaft in der Saarbrücker Saarlandhalle haben die Nationalspieler des 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim ihre Pflicht für ihren Club erfüllt. Im Viertelfinal-Playoff um den Einzug ins Final Four, dem Endturnier um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft, gewann der BCB am Samstag in der Joachim-Deckarm-Halle gegen Blau-Weiss Wittorf ohne Probleme mit 4:0. Dabei gaben Marvin Seidel, Isabel Lohau, Linda Efler und ihre Teamkollegen keinen einzigen Satz ab. Der BCB kann damit seinen Meistertitel aus der Vorsaison beim Final-Four-Turnier verteidigen, das am 20. und 21. April im hessischen Bad Vilbel stattfindet. Neben den Saarländern sind der SV Fun-Ball Dortelweil, der 1. BC Wipperfeld und Union Lüdinghausen mit von der Partie.