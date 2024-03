Olympische Sommerspiele in Paris Badminton-Ass Seidel hat Olympia-Ticket in der Tasche

Knapp zwei Wochen vor Beginn der Badminton-Europameisterschaften in der Saarlandhalle in Saarbrücken (8. bis 14. April) sind weitere Entscheidungen in der Olympia-Qualifikation gefallen. Und diese Nachrichten sind diesmal positiver Natur für das Team Saarland. Marvin Seidel vom 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim und sein aktuell verletzter Doppelpartner Mark Lamsfuß (1. BC Wipperfeld) haben auch ohne eigenes Zutun bei den letzten großen Turnieren die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris geschafft. Die amtierenden Europameister im Herrendoppel sind bis zum Ende des Qualifikations-Zeitraumes am 30. April nicht mehr von einem der 16 Quali-Plätze zu verdrängen.