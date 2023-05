Badminton Wenn der elfte Titel der schönste ist

Drei der Protagonisten vom Sonntag werden dann in der Saarlandhalle versuchen, ihre Titel von 2022 zu verteidigen – Isabel Lohau an der Seite von Mark Lamsfuß im Mixed, und Lamsfuß an der Seite des gebürtigen Saarländers Marvin Seidel im Herrendoppel. Und Seidel, so pfiffen es die Spatzen am Sonntag von der Tribüne, wird dann nach zwei Jahren Wipperfeld wohl wieder für den 1. BC Bischmisheim aufschlagen.