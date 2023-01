Saarbrücken Für Badminton-Bundesligist 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim steht an diesem Wochenende das erste Spiel des Jahres 2023 auf dem Programm.

Der BCB ist in seinem Heimspiel an diesem Sonntag, 15 Uhr, in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle klarer Favorit gegen den BC Offenburg. Der Aufsteiger hat in neun Spielen noch keinen Punkt geholt, der BCB hingegen ist Tabellendritter.