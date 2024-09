Großer WM-Kampf an diesem Samstag So fiebert Box-Legende Axel Schulz an Dobersteins Seite mit

Spricht die deutsche Schwergewichts-Ikone Axel Schulz über den WM-Kampf von Jürgen Doberstein am Samstag in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle, wählt er immer wieder warnende Worte. „Jürgen muss mit seiner Deckung aufpassen. Er provoziert gerne, und dann kann es schnell gehen“, sagt der 55-Jährige: „Die spannende Frage ist, wieviele Risiken Jürgen mit seinen Mätzchen eingeht, die nicht sein müssen und schnell bestraft werden können. Es geht hier schließlich um einen Titel, und so einen Kampf macht man nicht aus dem Ärmel. Das ist eine große Herausforderung für ihn.“