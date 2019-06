Fußball : Aus der Traum für Ommersheim

EINÖD Im entschiedenden Spiel um den Aufstieg in die Bezirksliga hat die SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen sich nicht durchsetzen können. Niederkirchen war einfach zu gut.

Von Stefan Holzhauser

28 Grad, 700 Zuschauer und zwei Fußball-Mannschaften, die unbedingt in die Bezirksliga aufsteigen wollten: Am Mittwochabend trafen in Einöd in der Aufstiegsrelegation die SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen (Vize-Meister der Kreisliga A Bliestal) und der 1. FC Niederkirchen (Zweiter Kreisliga A Blies) aufeinander. Nach einer verpassten Doppelchance der SG durch Kapiän Tobias Jene und Routinier Benedikt Baudy (10.) ging die Bliestal-Elf dank einem herrlichen Schuss in den linken Winkel von Elias Hofmann (16.) mit 1:0 in Führung. Auf der Gegenseite klärte dann SG-Akteur Johannes Bieg in höchster Not gegen Rene Berlinghof (18.). In der Folge blieb es bis zur Pause beim 1:0 für die SG, auch weil Niederkirchens Dennis Kattner auf Vorarbeit von Aaron Agsten knapp rechts verzog (45.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hätte das Pendel in beide Richtungen ausschlagen können. SG-Spielertrainer Sascha Theis scheiterte freistehend an Niederkirchens Schlussmann Maximilian Schwingel (47.). Dann die kalte Dusche für Ommersheim: Berlinghof ging auf der rechten Seite auf und davon und bediente in der Mitte seinen Kapitän Daniel Cullmann zum 1:1 (52.). In dieser Situation verletzte sich SG-Defensivspezialist Peter Vogelgesang und wurde durch Julian Lang ersetzt. Und diesem bot sich direkt anschließend die Großchance zum möglichen 2:1, als er im Anschluss an einen von Niederkirchen zu kurz geklärten Theis-Freistoß an der Latte scheiterte (58.).

In der Folge kam die Mannschaft aus dem Nordsaarland immer besser auf. Nach einem Eckball von der rechten Seite brachte Agsten per Kopf Niederkirchen mit 2:1 in Führung (62.). Und nur drei Minuten später klingelte es erneut im Kasten der SG. Dieses Mal war Nico Frank im Anschluss an einen Freistoß aus halbrechter Position mit einem Kopfball erfolgreich. Und als dann wiederum Agsten mit einem herrlichen Distanzschuss in den Winkel auch noch das 4:1 nachlegte (71.), war dies gleichbedeutend mit der Entscheidung. Erst in der Nachspielzeit betrieb Theis mit seinem Tor zum 2:4 noch etwas Ergebniskosmetik.

Nach dem Abpfiff gab es die typischen Relegationsbilder. Während bei Niederkirchen die Bier- und Sektfontänen spritzten, konnten die SG-Akteure ihre große Enttäuschung nicht verbergen. „In der ersten Halbzeit waren wir mit den vielen langen Bällen von Ommersheim nicht gut klargekommen. Nachher konnten wir dann immer besser unser Kurzpassspiel durchziehen, während der Gegner immer mehr abbaute und es immer noch mit langen Bällen probierte. Vorher hätten wir natürlich auch das 0:2 kassieren können. Unser Prunkstück war heute die Defensive“, erklärte Niederkirchens Trainer Markus Frank. Insgesamt sei es vom Kampf her gegen einen guten Gegner ein hochverdienter Sieg gewesen. „Jetzt wird zunächst einmal hier in Einöd gefeiert, und dann anschließend in der Heimat. Dieser Aufstieg ist auch im Hinblick auf unsere Jugendspieler hintendran extrem wichtig“, meinte Frank. Am Wochenende soll dann beim eigenen Pfingstsportfest kräftig weitergefeiert werden, ehe die Mannschaftsfahrt nach Hamburg mit über 30 Mann folgt. „Ich bin so mächtig stolz auf die Mannschaft“, hatte Niederkirchens Trainer Tränen in den Augen.