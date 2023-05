Von Schalke über HSV bis Hertha BSC Von diesen Top-Klubs darf Fußball-Saarland träumen (mit Fotostrecke)

Zugegeben, man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Und es sind in der 3. Fußball-Liga noch vier Spieltage zu bestreiten. Auch wird noch viel Wasser die Saar hinunterlaufen. Aber: Träumen ist erlaubt! Und die SV Elversberg ist weiter Spitzenreiter in der 3. Liga mit 67 Punkten und einer Tordifferenz von Plus 37 (71:34 Tore). Damit liegt die SVE sieben Punkte vor der SG Dynamo Dresden, die derzeit den Relegationsplatz in der 3. Liga inne hat (60 Punkte / Tordifferenz Plus 20).