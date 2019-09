Moskitos vor Saisonstart : HSG Marpingen startet ins Abenteuer 3. Liga

Marpingen Die Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler fiebern dem Auftakt in die 3. Liga entgegen. Los geht es an diesem Samstag, 20 Uhr, auf eigenem Parkett gegen den TSV Bayer Leverkusen II. „Unser Ziel ist es, in der Liga drinzubleiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alles andere wäre aufgrund der Unerfahrenheit der jungen Mannschaft und Unkenntnis der neuen Spielklasse reine Kaffeesatzleserei“, sagt Jürgen Hartz, der den Drittliga-Aufsteiger seit 2016 trainiert.