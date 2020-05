Fußball : Auch Regionalverband beschließt Saisonabbruch

Saarbrücken Aufstieg der A-Junioren des FCS ist damit perfekt.

In allen Spielklassen des Regionalverbandes (Oberliga Männer, Regionalliga Frauen, Jugend-Regionalligen) gilt in der Wertung jeweils die Tabelle des zuletzt ausgetragenen Spieltags. Die Platzierungen erfolgen nach der Quotientenregelung (Punkte geteilt durch Anzahl der Spiele, gewertet mit drei Nachkommastellen). Absteiger gibt es keine, die jeweils erstplatzierte Mannschaft kann nach den Bestimmungen des DFB aufsteigen – so auch die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken.

Während in der Männer-Oberliga aufgrund der weggefallenen Relegation noch Fragen offen sind, ist die Sachlage in den übrigen Ligen klar. In der Frauen-Regionalliga steigt der Tabellenführer FFC Niederkirchen in die 2. Bundesliga auf, der SV Göttelborn, der 1. FC Riegelsberg und der 1. FC Saarbrücken II bleiben drin. Hinzu kommt aus dem Saarland aller Voraussicht nach der SV Dirmingen. Hier ist noch das endgültige Votum des virtuellen Verbandstag am 9. Juni abzuwarten. Die künftige Staffelstärke dürfte 15 Teams umfassen.