Die Tischtennis-Frauen des ATSV Saarbrücken starten an diesem Sonntag um 12 Uhr mit einem Heimspiel gegen den ESV Weil in ihre zwölfte Saison in Folge in der 2. Bundesliga. Und es geht wie im Vorjahr nur ums sportliche Überleben. Mit Nathalie Marchetti konnte der ASTV einen Ersatz für die beruflich kürzer tretende, bisherige Nummer eins Na Yin verpflichten. Von David Benedyczuk