Handball-Saarlandliga : „Unheimliche Leistungssprünge“ beim ASC Quierschied

Quierschied Der Handball-Saarlandligist startet an diesem Samstag mit dem Heimspiel gegen den Titelfavoriten HG Saarlouis in die Saison.

Der ASC Quierschied steht zum Auftakt der Saison in der Handball-Saarlandliga vor einer schweren Aufgabe. An diesem Samstag, 14. September, ist die HG Saarlouis um 20 Uhr in der Taubenfeldhalle zu Gast. „Saarlouis ist klarer Favorit auf die Meisterschaft. Unser Ziel ist das obere Tabellendrittel“, sagt Flavio Tassone. Mut machen dem Quierschieder Co-Trainer die positiven Eindrücke aus der Saisonvorbereitung: „Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt. Wir haben viel daran gearbeitet, dass die Mannschaft ihren Spielfluss findet.“

Im Kampf um die vorderen Tabellenplätze wird sich der ASC Quierschied in der „Wundertüte Damen-Saarlandliga“ nach Einschätzung von Tassone mit der HG Saarlouis, der HSG TVA/ATSV Saarbrücken, der FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein, dem TV Merchweiler, der HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler II und dem SV 64 Zweibrücken II messen. Der 21-Jährige glaubt an ein besseres Abschneiden als in der vergangenen Saison. „Der siebte Platz kam durch einen kleinen Durchhänger mitten in der Saison zustande. Das soll dieses Jahr nicht passieren. Dann sollte unser Ziel deutlich erreichbar sein“, sagt Tassone. Die Bundesliga-erfahrene Rachel Wilhelm-Reimer wird aus familiären Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Neu im Kader des ASC sind Außenspielerin Janine Reinsch vom TV Merchweiler und Torfrau Selina Kohlenberg von der HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler. Kreisläuferin Bonnie Cufaro, die nach einer Elternpause bereits zum Ende der vergangenen Spielzeit zurückkehrt war, steht der Mannschaft nun wieder voll zur Verfügung. Sie wird auch im Heimspiel gegen den amtierenden Meister aus Saarlouis, der in der Aufstiegsrelegation zur Oberliga gescheitert ist, auflaufen.