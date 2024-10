In unter 10 Stunden durch den Molokai Channel Saarländischer Schwimmer knackt nächsten Weltrekord – obwohl er sich den Kopf aufschlägt

Er hat es schon wieder getan: Der Saarbrücker Schwimmer Andreas Waschburger hat am Morgen erneut einen Weltrekord geknackt. Dieses Mal schwamm er in Hawaii und musste von Anfang an kämpfen.

07.10.2024 , 10:57 Uhr