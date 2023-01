Polizeikommissar aus Saarbrücken : Andreas Waschburger holt mit Staffel WM-Titel im Eis-Schwimmen

Samoäns Andreas Waschburger von der SSG Saar Max Ritter ist mit der Deutschen 4 x 50 Meter Freistil Mixstaffel neuer Weltmeister im Eis-Schwimmen geworden.

Wie der Saarländischen Schwimm-Bund mitteilt, ist der Saarbrücker Andreas Waschburger am Donnerstag, 12. Januar, mit der Deutschen 4 x 50 Meter Freistil Mixstaffel neuer Weltmeister im Eis-Schwimmen geworden. In der Besetzung Andreas Waschburger, Kilian Graef, Alisa Fatum und Christoph Karum schlug die Deutsche Mannschaft bei der Eis-WM in Samoäns (Frankreich) mit 4 Hunderstel Sekunden Vorsprung vor Polen an. Bronze ging an Frankreich.