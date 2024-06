American Football Wie die Saarland Hurricanes im ersten Heimspiel den ersten Saisonsieg landeten

Der Bann ist gebrochen – die American Footballer der Saarland Hurricanes feierten am Samstagnachmittag gegen die Ravensburg Razorbacks im dritten Spiel ihren ersten Saisonsieg in der German Football League (GFL). Auf dem Sportplatz vor der Leichtathletikhalle am Sportcampus in Saarbrücken hieß es am Ende 44:32 für die Saarländer. Dabei feierte der zuletzt verletzt fehlende Quaterback Andrew Brito eine gelungene Rückkehr. „Er hat einen sehr guten Job gemacht“, sagte Canes-Cheftrainer Jake Lawrence.