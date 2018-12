später lesen Ski alpin Neureuther muss Gehirnerschütterung noch auskurieren Teilen

Felix Neureuther hat sich jüngst bei einem Trainingssturz eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen und deshalb auf den Riesenslalom am Sonntag in Alta Badia verzichtet. Das bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV), nachdem die österreichische „Kronen Zeitung“ am Montag über den Vorfall berichtet hatte. dpa