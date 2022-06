Trofeo mit größtem Starterfeld aller Zeiten : Die Radstars von morgen sind wieder im Saarland unterwegs

REINHEIM Das traditionsreiche Junioren-Radrennen geht an diesem Donnerstag in Reinheim los. 144 Toptalente sind bei der Rundfahrt dabei – vielleicht auch wieder einige zukünftige Weltmeister?

In diesem Jahr stehen an vier Trofeo-Tagen fünf Etappen mit insgesamt 428 Kilometern auf dem Plan. „Die Rundfahrt wird auf den beiden Etappen am Samstag entschieden“, ist der ehemalige Bahnrad-Olympiasieger Andreas Walzer, der das Traditionsrennen seit Jahren unterstützt und nun erstmals als sportlicher Leiter der Trofeo fungiert, überzeugt. Um 10 Uhr steht zunächst ein 14 Kilometer langes Einzelzeitfahren in Zweibrücken an. „Dort wartet ein 1,5 Kilometer langer Anstieg mit 14 Prozent Steigung rauf zur Sickinger Höhe. Auf der Etappe am Nachmittag geht es im Zielort Bitche auf einem steilen Kopfsteinpflaster-Anstieg rauf zur Zitadelle, der drei Mal absolviert werden muss. Das war eine logistische Herausforderung. Von der Länge und Struktur der Strecken haben wir uns diesmal generell einige große Herausforderungen selbst auferlegt“, verweist Degott auf einen an sich anspruchsvollen Kurs.