Hitziges Match FC Homburg im Saarlandpokal wieder ein Tick zu groß für Auersmacher

An diesem Mittwochabend warf der FC Homburg den SV Auersmacher mit einem 3:2-Sieg aus dem Saarlandpokal und hatte dabei in den Schlussminuten mächtig Dusel. Nach drei Halbfinal-Niederlagen in Folge und einer Pleite im Spiel um Platz Drei (gegen den FC Homburg) ist für die Auersmacher somit in dieser Saison bereits im Achtelfinale Schluss und der FC Homburg darf wie im Vorjahr auf eine weitere Teilnahme am DFB-Pokal hoffen.