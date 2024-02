„Das ist schon recht schwer“ Zwischen Abi-Stress und Olympia-Quali: Saar-Turner Kovalenko kämpft mit Doppelbelastung

Maxim Kovalenko vom TV Bous, der in der Bundesliga für die TG Saar startet, will alles versuchen, um noch in die deutsche Olympia-Mannschaft reinzurutschen. Dazu muss er bei den Qualifikations-Wettkämpfen zu den sechs besten deutschen Turnern gehören. Er selbst hält das für realistisch.

Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Sandy Dinkelacker