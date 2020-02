Fußball-Saarlandliga : Steven Simon verlässt den FSV Jägersburg

Jägersburg Fußball-Saarlandligist FSV Jägersburg muss in der kommenden Saison auf die Dienste von Abwehrspieler Steven Simon verzichten. Der 26-Jährige wechselt zum Oberligisten FC Hertha Wiesbach. Er unterschrieb dort einen Zweijahresvertrag.

Simon spielte seit 2014 in der Saar- und Oberliga für die Lila-Weißen und ist unumstrittener Stammspieler. In der laufenden Runde stand er in 18 von 20 Partien auf dem Feld und bereitete sieben Tore vor. Zuvor hatte Wiesbach vom FSV bereits Offensivspieler Tim Schäfer für die nächste Saison verpflichtet